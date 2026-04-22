Песков допустил встречу Путина и Зеленского только на финальных этапах сделки

Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского в Москву в сентябре прошлого года во время визита в Китай. Он отметил, что встретиться с украинским президентом его попросил президент США Дональд Трамп. В Кремле не исключали встречу российского и украинского президентов. При этом господин Песков отмечал, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.