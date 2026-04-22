Le Parisien: Франция оснащает самолеты Rafale недорогими ракетами для борьбы с БПЛА

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Франция разрабатывает для своих истребителей Rafale боеприпасы для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, отправной точкой проекта стали случаи, когда французские самолеты сбивали беспилотники над Персидским заливом с помощью дорогостоящих и мощных ракет MICA. Стало необходимо найти столь же эффективное, но недорогое средство борьбы с многочисленными и дешевыми дронами, пояснила газета.
По данным Le Parisien, недавно рядом с авиабазой Истр на юге Франции был замечен Rafale, оснащенный новым пусковым контейнером под крылом. «Этот контейнер был идентифицирован как Telson 12 JF — система, разработанная компанией TDA Armements и предназначенная для запуска ракет Aculeus LG калибра 68 мм», — указывает издание. По его сведениям, ракета Aculeus LG длиной около 1,4 м и весом 8,8 кг достигает дальности 5 км. Кроме того, она оснащена лазерным наведением.
США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Франция выразила готовность помочь своим партнерам из числа стран Персидского залива в вопросах обеспечения безопасности.