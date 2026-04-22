Песков назвал условие, при котором Путин готов встретиться с Зеленским

Президент России Владимир Путин готов встретиться со своим коллегой с Украины Владимиром Зеленским только для подписания итогового договора о прекращении военного конфликта. Об этом в среду, 22 апреля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, — передают слова пресс-секретаря президента России «Вести».
Глава Министерства министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев направил Анкаре запрос о содействии в организации переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Он отметил, что Киев хотел бы, чтобы на этой встрече также присутствовали президенты США и Турции — Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган.
Сам Зеленский на встрече с Эрдоганом уже говорил, что готов к встрече с Путиным. Во время общения с Зеленским Эрдоган предложил провести в Стамбуле новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь президент Украины отметил, что им нужен мир и они сделают все ради этого.