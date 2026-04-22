Япония хочет создать национальное разведывательное бюро

Комитет нижней палаты парламента Японии поддержал законопроект о создании национального разведывательного бюро в рамках наращивания разведывательных возможностей правительства, передает NHK.
Согласно документу, бюро станет центральным органом по сбору и анализу информации, связанной с общественной и национальной безопасностью. Сейчас эти данные собирают отдельно ряд министерств и ведомств.
Сообщается, что законопроект поддержала правящая Либерально-демократическая партия и партнер по коалиции Японской инновационной партии. За проект также проголосовали оппозиционные партии Центристский реформаторский альянс, Демократическая партия для народа, Сансэйто и Команда Мираи. Комитет также принял резолюцию с призывом к правительству обеспечить неприкосновенность личной информации и частной жизни граждан.
Главный секретарь японского кабмина Минору Кихара объяснил необходимость создания разведывательного бюро сложной и быстро меняющейся международной обстановкой. Правящие партии собираются добиться принятия законопроекта на заседании нижней палаты парламента 23 апреля.
Ранее сообщалось, что правительство Японии утвердило пересмотр так называемых трёх принципов передачи оборонной продукции, что существенно расширяет возможности страны в сфере экспорта военной техники, сообщил генсек кабинета министров Минору Кихара.