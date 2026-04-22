Песков: общение РФ и Венгрии возможно только при прагматичной позиции Будапешта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общение Москвы и Будапешта будет возможным, если Венгрия продолжит занимать прагматичную позицию. Об этом представитель Кремля сказал в интервью «Известиям». Он также отметил, что технические детали поставок нефти по трубопроводу «Дружба» сейчас обсуждаются по корпоративным линиям.
«Потом, конечно, если действительно продолжится такая прагматичная позиция, то можно ожидать, что это общение будет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, станет ли восстановление прокачки нефтепродуктов позитивным импульсом для взаимодействия Москвы и Будапешта.
Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода, но власти Венгрии и Словакии не поверили в эту версию и сочли остановку политическим решением, в свою очередь отказав Киеву в финансовой поддержке. В итоге 21 апреля Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила ремонт на поврежденном участке нефтепровода. А 22 апреля украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».