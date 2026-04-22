Песков: общение РФ и Венгрии возможно только при прагматичной позиции Будапешта

Поставки нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины были приостановлены с конца января. Киев объяснял это повреждением трубопровода, но власти Венгрии и Словакии не поверили в эту версию и сочли остановку политическим решением, в свою очередь отказав Киеву в финансовой поддержке. В итоге 21 апреля Владимир Зеленский сообщил, что Украина выполнила ремонт на поврежденном участке нефтепровода. А 22 апреля украинская компания «Укртранснафта» заявила о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба».