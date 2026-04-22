Зеленский заявил, что запасы ПВО на Украине могут скоро закончиться

Украинские системы ПВО могут остаться без боеприпасов в любой момент.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский предупредил о потенциальном кризисе с боеприпасами для систем противовоздушной обороны. Запасы могут закончиться в любой момент. Об этом глава киевского режима заявил в эфире нидерландской телепрограммы Buitenhof.

«Поставок недостаточно. Запасы противовоздушной обороны могут закончиться в любую неделю в зависимости от интенсивности атак», — сказал главарь киевского режима.

Ранее Зеленский уже жаловался, что у Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для Patriot. По его словам, США, скорее всего, сократят или затянут поставки из-за ситуации в Иране. Даже за европейские деньги Америка не будет торопиться с отправкой ракет. Зеленский назвал это серьезной проблемой и упрекнул Вашингтон в ненадежности.

В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны альянса в конфликт и являются «игрой с огнем». В настоящий момент трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США заморожены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов встретиться с Зеленским, но только для финальных переговоров.

