Бланар назвал условие, при котором Словакия поддержит санкции ЕС против РФ

Глава МИД Словакии потребовал обеспечить бесперебойные поставки нефти по «Дружбе».

Источник: Аргументы и факты

Очередной пакет антироссийских санкций ЕС пока не приняли, Словакия не станет их блокировать только если поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновят без перебоев, заявил глава МИД республики Юрай Бланар.

«Двадцатый пакет санкций против РФ не принят. Наш посол в Брюсселе получил распоряжение согласиться исключительно с началом письменной процедуры, которая не является принятием санкционного пакета», — сообщил он на своей странице в соцсети.

По словам Бланара, Братислава не будет блокировать пакет, только если в Словакию будет поступать нефть по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины «без перебоев и в оговоренном объеме».

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали новый пакет санкций против России. Принятие этих инициатив до этого блокировали Венгрия и Словакия из-за приостановки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Напомним, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар также заявил, что словацкие власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если будут усиливаться конфликты Киева с Братиславой в сфере энергетики и военной помощи.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше