Бланар назвал условие, при котором Словакия поддержит санкции ЕС против РФ

«Двадцатый пакет санкций против РФ не принят. Наш посол в Брюсселе получил распоряжение согласиться исключительно с началом письменной процедуры, которая не является принятием санкционного пакета», — сообщил он на своей странице в соцсети.
По словам Бланара, Братислава не будет блокировать пакет, только если в Словакию будет поступать нефть по нефтепроводу «Дружба» через территорию Украины «без перебоев и в оговоренном объеме».
Напомним, вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар также заявил, что словацкие власти могут заблокировать вступление Украины в Евросоюз, если будут усиливаться конфликты Киева с Братиславой в сфере энергетики и военной помощи.
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.