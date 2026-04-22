Белый дом: Трамп ждет ответа Ирана на требование передать обогащенный уран

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп четко обозначил свои красные линии на переговорах с Ираном, потребовав передать обогащенный уран, и теперь ждет ответа Тегерана. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
«Иран никогда не сможет получить ядерную бомбу, чтобы угрожать Соединенным Штатам и нашим союзникам, и они (иранцы — прим. ТАСС) должны передать обогащенный уран, который находится в их распоряжении. Благодаря успеху операции Midnight Hammer президенту важно, чтобы они передали этот обогащенный уран. Он дал им это понять, и теперь мы ждем ответа иранского режима», — сказала Ливитт.
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.