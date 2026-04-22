Шейнбаум: Мексика не приемлет участия агентов США в операциях на своей территории

Президент страны отметила, что любые контакты с Вашингтоном, в особенности в сфере безопасности, должны в обязательном порядке осуществляться через федеральное правительство и министерство иностранных дел.

МЕХИКО, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Мексики категорически не приемлет прямого участия сотрудников американских правительственных ведомств в силовых операциях на территории страны. Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, комментируя предполагаемое присутствие агентов ЦРУ при ликвидации подпольной лаборатории в штате Чиуауа.

«Мы не приемлем участия [иностранного персонала] в полевых операциях, мы ясно дали это понять правительству США», — подчеркнула Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.

Она пояснила, что любые контакты с Вашингтоном, в особенности в сфере безопасности, должны в обязательном порядке осуществляться через федеральное правительство и министерство иностранных дел страны.

По словам президента, мексиканские силовые ведомства не получали никаких уведомлений о привлечении граждан США к недавнему рейду. Принимавшие в нем участие подразделения Министерства национальной обороны Мексики также не знали, что на месте присутствуют иностранцы, не относящиеся к службам безопасности штата.

В связи с инцидентом МИД Мексики направил письмо послу США с требованием предоставить исчерпывающую информацию о случившемся. Шейнбаум назвала произошедшее вопросом «национальной безопасности и суверенитета», подчеркнув, что подобные действия нарушают конституцию страны и протоколы двустороннего сотрудничества. Взаимодействие стран, отметила глава государства, может включать помощь со специальным оборудованием по запросу Мехико, но полностью исключает работу американского личного состава в поле. Президент также добавила, что планирует обсудить ситуацию с губернатором штата Чиуауа.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что двое сотрудников посольства США, погибших в автокатастрофе на севере Мексики, являлись агентами ЦРУ. По информации издания, американцы возвращались с совещания с мексиканскими силовиками, посвященного рейду на нарколабораторию, в рамках расширенной программы Вашингтона по борьбе с наркотрафиком.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше