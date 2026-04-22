Срок прекращения огня с Ираном не установлен, заявил Белый дом

Белый дом: срок прекращения огня с Ираном формально не установлен.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США не установили срок перемирия с Ираном, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Президент пока не установил конкретных сроков для этого прекращения огня, однако эта война уже затянулась дольше, чем он изначально предсказывал», — сказала она журналистам.

Левитт не ответила на вопрос, сколько продлится перемирие в ожидании предложения Тегерана по сделке. По ее словам, глава Белого дома Дональд Трамп сохраняет много вариантов действий против ИРИ.

Накануне вечером США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Трамп объяснил, что перемирие будет действовать до тех пор, пока Тегеран не подготовит предложение по урегулированию и стороны не проведут переговоры.

Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. Иранские СМИ сообщали, что Тегеран посчитал контакты пустой тратой времени, так как Вашингтон препятствует сделке, которая устроила бы обе стороны. Страна недовольна блокадой Ормузского пролива, а также чрезмерными и нереалистичными требованиями США.

По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решение о возобновлении переговоров в ближайшее время.

