Белый дом прокомментировал сроки режима прекращения огня в ходе конфликта

Официальный представитель Белого Дома Кэролайн Левитт заявила, что американский президент Дональд Трамп не объявлял четких сроков завершения действия режима прекращения огня с Ираном.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция.

Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта. Впоследствии в Пакистане состоялся первый раунд переговоров.

Читайте материал «CNN: Трамп стремится ограничить Ирану время подготовки идей по урегулированию».

