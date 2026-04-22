Посол раскрыл, как много нефти Россия готова поставить Индии

«Наши поставки нефти значительно выросли. Индия в последнее время закупает много российской нефти. Она закупала нашу нефть и до войны в Персидском заливе, и мы хотели бы сохранить этот уровень сотрудничества в энергетике», — сказал он.
Алипов добавил, что в текущих условиях это сотрудничество в поставках нефти очень полезно для Индии. Посол отметил, что отношения России и Нью-Дели остались устойчивыми на фоне «огромных геополитических потрясений».
Также российский посол рассказал, что страны обсуждают возможное сотрудничество по истребителю Су-57.
«Су-57 — это то, что мы обсуждаем. Индия не делала это публичным и не приняла никакого решения по самолету Су-57. Но мы надеемся, что у нас будет такое сотрудничество по этой конкретной платформе, поскольку это один из самых современных самолетов в мире», — сказал Алипов.
Reuters со ссылкой на американских чиновников еще в начале марта писал, что США выдали Индии временное разрешение на 30 дней, позволяющее закупать российскую нефть, погруженную на танкеры.
До этого, как сообщал Bloomberg, индийские нефтеперерабатывающие компании сократили импорт российской нефти из-за давления со стороны Штатов. Однако военный конфликт на Ближнем Востоке и блокирование Ормузского пролива изменили ситуацию. Reuters писал, что компании Индии в срочном порядке начали закупать миллионы баррелей российской нефти.
В ночь на 13 марта США временно вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, загруженных на танкеры к 12 марта. Разрешение действовало до 11 апреля. 18 апреля Штаты выдали новую генеральную лицензию. Она будет действовать до 16 мая. Глава американского Минфина Скот Бессент 22 апреля заявил, что продлить лицензию попросили более десяти стран.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце марта говорил, что спрос на российскую нефть в мире большой.
«Поэтому, конечно, может наступить момент, когда, скажем так, дополнительный спрос будет трудно удовлетворять», — сказал он.
