Главы МИД и Минобороны Перу ушли в отставку из‑за заморозки сделки по F‑16

Министры иностранных дел и обороны Перу Уго де Села и Карлос Альберто Диас Даньино подали в отставку после того, как временный президент Хосе Балькасар объявил о приостановке закупки американских истребителей F‑16.
По заявлению главы МИД, принятое президентом политическое решение подрывает доверие к стране на международной арене. Министр обороны также указал на серьёзные разногласия в вопросе реализации сделки.
В 2024 году администрация президента Перу Дины Болуарте утвердила план закупки 24 истребителей за 3,5 млрд долларов за счёт внутренних займов. В сентябре 2025 года Госдепартамент США одобрил продажу Перу 12 истребителей: 10 F‑16C Block 70 и 2 F‑16D Block 70, а также элементов материально‑технического обеспечения на сумму 3,42 млрд долларов.
В настоящее время закупку американских истребителей F-16 отложили до формирования нового правительства в июле.