Главы МИД и Минобороны Перу ушли в отставку из‑за заморозки сделки по F‑16

В 2024 году администрация президента Перу Дины Болуарте утвердила план закупки 24 истребителей за 3,5 млрд долларов за счёт внутренних займов. В сентябре 2025 года Госдепартамент США одобрил продажу Перу 12 истребителей: 10 F‑16C Block 70 и 2 F‑16D Block 70, а также элементов материально‑технического обеспечения на сумму 3,42 млрд долларов.