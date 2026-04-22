«Хезболлах» заявила об обстреле израильский армии в ответ на удар по югу Ливана

17 апреля в 00:00 мск в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Договоренность о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем, который обеспечит заключение долгосрочного соглашения между двумя сторонами.