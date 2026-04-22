«Хезболлах» заявила об обстреле израильский армии в ответ на удар по югу Ливана

ТУНИС, 22 апреля. /ТАСС/. Ливанская шиитская организация «Хезболлах» сообщила, что обстреляла автомобиль израильских сил, вошедших на территорию Ливана, в ответ на атаки по населенному пункту на юге республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения.
Согласно тексту, бойцы «Хезболлах» атаковали автомобиль Hammer в поселке Эль-Кантара на юге страны. Движение утверждает, что удар попал в цель.
Ранее Минздрав республики сообщил, что в результате израильских атак по поселку на юге страны погибли два человека, кроме того ранения получили две ливанские журналистки.
17 апреля в 00:00 мск в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение об этом было достигнуто президентом республики Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Договоренность о 10-дневном прекращении огня рассматривается как первый шаг на пути к переговорному процессу с Израилем, который обеспечит заключение долгосрочного соглашения между двумя сторонами.