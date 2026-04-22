Президент Румынии заявил, что Бухарест сохранит прозападную ориентацию

БУХАРЕСТ, 22 апреля. /ТАСС/. Прозападная ориентация Румынии не подлежит сомнению. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан по итогам консультаций с партиями правящей коалиции в связи с охватившим страну политическим кризисом.
«Прозападная направленность Румынии не стоит под вопросом, — сказал он. — Каждая из партий, которые пришли сегодня, и национальные меньшинства открыто заявили, что исключают правление с антизападными силами, то есть с Альянсом за объединение румын, и каждая из них выразила готовность сотрудничать, в особенности по важнейшим проектам, которые Румыния реализует в предстоящий период: Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), европейская программа военного кредитования SAFE, Национальный план восстановления и устойчивости, который был согласован с Еврокомиссией в рамках программы “ЕC нового поколения” (Next Generation EU)». Заявление главы государства транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.
После консультаций с президентом позиции двух конфликтующих партий в правящей коалиции Румынии — Социал-демократической партии (СДП) и Национал-либеральной партии (НЛП) — остаются непримиримыми, политический кризис в стране продолжается. Полемика сосредоточилась вокруг фигуры премьер-министра и лидера НЛП Илие Боложана: социал-демократы требуют отставки главы кабинета, а он отказывается покинуть пост. Либералы намереваются образовать миноритарное правительство, а социал-демократы — вывести своих министров из правительства и перейти в оппозицию.
У власти в Румынии находится неоднородная правящая коалиция в составе левоцентристской СДП, правоцентристских НЛП и Союза за спасение Румынии, а также Демократического союза венгров Румынии. Местные обозреватели неоднократно указывали на хрупкость союза противоположных идеологически партий и предрекали скорый распад коалиции.