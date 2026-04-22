«Хезболла» провела операции против ЦАХАЛ в ответ на удары по Ливану

«Бойцы исламского сопротивления в среду в 18.00 (время совпадает московским — ред.) сбили четыре разведывательных беспилотника вражеской армии Израиля в небе над поселением Мансури», — говорится в последнем опубликованном отчете.
Согласно трем предыдущим заявлениям, также в среду были атакованы места скопления живой силы армии Израиля в поселениях Кантара и Байада. В том числе в Кантаре дроном-камикадзе был атакован джип с израильскими офицерами.
Ранее в среду источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильский беспилотник нанес удары по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате два человека погибли и несколько получили ранения. Также в результате авиаудара по дому в деревне Тайри на юге Ливана ранения получили две ливанские журналистки, поиск одной из них продолжается. Утром в среду ливанское национальное агентство NNA передавало, что один человек погиб, двое получили ранения в результате удара израильского БПЛА по поселению Джабура на юго-востоке Ливана.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем официально вступил в силу 16 апреля. Израиль, согласно последнему заявлению шиитского движения «Хезболлах», нарушил его более 200 раз, применяя боевую авиацию, беспилотники и артиллерию, а также подрывая дома в ливанских поселениях путем минирования. Движение «Хезболлах», в свою очередь, во вторник заявило о первой боевой операции с начала действия режима прекращения огня в ответ на израильские нарушения.