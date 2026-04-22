«Хезболла» провела операции против ЦАХАЛ в ответ на удары по Ливану

Ранее в среду источник в ливанской службе скорой помощи сообщил РИА Новости, что израильский беспилотник нанес удары по поселению Йохмор Шкейф на юге Ливана, в результате два человека погибли и несколько получили ранения. Также в результате авиаудара по дому в деревне Тайри на юге Ливана ранения получили две ливанские журналистки, поиск одной из них продолжается. Утром в среду ливанское национальное агентство NNA передавало, что один человек погиб, двое получили ранения в результате удара израильского БПЛА по поселению Джабура на юго-востоке Ливана.