Экс-премьер Молдавии: Санду унаследовала государство, выстроенное Плахотнюком

Коррупционный скандал, связанный с выводом $1 млрд из банков, который в Молдавии назвали «кражей века», разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста оппозиции, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Генпрокуратура назвала одним из главных организаторов схемы бывшего лидера входящей в коалицию Демпартии Плахотнюка, который для формирования правительства подкупил в парламенте почти треть депутатов. В 2016 году возмущенные граждане Молдавии в Кишиневе пошли на штурм парламента, однако о поддержке правительства Плахотнюка заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. После смены власти в июне 2019 года Плахотнюк укрылся в США, которые отказались выдать его молдавским прокурорам. Однако 25 сентября прошлого года экс-лидер Демпартии был задержан в Греции и экстрадирован в Кишинев. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.