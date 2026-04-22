Экс-премьер Молдавии: Санду унаследовала государство, выстроенное Плахотнюком

КИШИНЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности вопреки своим обещаниям на выборах уничтожить государство, созданное в Молдавии олигархом Владимиром Плахотнюком, унаследовали его. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерал-демократической партии (ЛДП) Владимир Филат.
«Захваченное государство, которое Плахотнюк построил и контролировал, сегодня судит его. Не для того, чтобы признать собственные преступления, а чтобы от них дистанцироваться. То, что мы наблюдаем сегодня, — это сознательное уклонение от подлинного расследования узурпации власти… Система не была демонтирована, она была перехвачена. Те, кто способствовал моему устранению, сегодня выступают его обвинителями. Их методы не изменились», — написал в своем Telegram-канале Филат, комментируя приговор суда, по которому Плахотнюк получил 19 лет тюрьмы.
Лидер ЛДП, которого в 2013 году в результате конфликта с Плахотнюком лишили поста премьера и посадили в тюрьму, подчеркнул, что под контролем одного человека в Молдавии по-прежнему остаются ключевые государственные структуры, которые используются как инструменты политической борьбы. «Инструменты остаются теми же: Конституционный суд, ЦИК, полиция, прокуратура, судебная система. Без всестороннего осмысления периода захваченного государства мы лишь воспроизведем тот же механизм: с другими фигурантами, но с теми же методами», — добавил Филат.
Коррупционный скандал, связанный с выводом $1 млрд из банков, который в Молдавии назвали «кражей века», разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста оппозиции, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. Генпрокуратура назвала одним из главных организаторов схемы бывшего лидера входящей в коалицию Демпартии Плахотнюка, который для формирования правительства подкупил в парламенте почти треть депутатов. В 2016 году возмущенные граждане Молдавии в Кишиневе пошли на штурм парламента, однако о поддержке правительства Плахотнюка заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре приняла его в Вашингтоне. После смены власти в июне 2019 года Плахотнюк укрылся в США, которые отказались выдать его молдавским прокурорам. Однако 25 сентября прошлого года экс-лидер Демпартии был задержан в Греции и экстрадирован в Кишинев. Защита Плахотнюка утверждала, что его преследование имеет политическую подоплеку.
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство.