«Мы проиграли». В США поразились сокрушительному удару Ирана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
«Трампу просто нужно положить конец этой войне как можно скорее. Причина в том, что у него нет военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть. Здесь просто нет военного варианта. Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует», — сказал он.
При этом мировая экономика находится «на грани краха». А если эскалация продолжится, это нанесет ей еще один сокрушительный удар, добавил Миршаймер.
Накануне вечером США объявили о продлении режима прекращения огня с Ираном. Его срок формально не установлен.
Новая встреча планировалась на сегодня, но ИРИ отказалась участвовать в ней. Иранские СМИ сообщали, что Тегеран посчитал контакты пустой тратой времени, так как Вашингтон препятствует сделке, которая устроила бы обе стороны. Страна недовольна блокадой Ормузского пролива и чрезмерными и нереалистичными требованиями США.
По данным агентства Tasnim, Иран пока не принял решения о возобновлении переговоров в ближайшее время.