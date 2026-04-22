Лукашенко намерен ознакомиться с лазером, сжигающим БПЛА за сотни метров

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ни одна страна не способна в полной мере бороться с беспилотниками, однако в республике есть лазер, который способен уничтожать дроны на расстоянии до 2 км.
В среду глава государства посетил Минский аэроклуб ДОСААФ, где ему продемонстрировали возможности современных дронов и навыки их операторов. «А вот как нам бороться с беспилотником? ДОСААФ это не может? Нам бы противодействовать им научиться. Я знаю, что 100 процентов быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать — или спаренными пулеметами, или просто с пулемета? Научились беспилотники [средства] РЭБ (радиоэлектронной борьбы — при. ТАСС) обходить», — сказал президент. Соответствующий видеофрагмент опубликовал телеканал ОНТ.
Лукашенко констатировал, что ни одна страна в мире на 100% не может бороться с беспилотниками. «Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный. Министр обороны говорит, на 1,5−2 км сжигает беспилотник», — отметил лидер страны.
В ноябре 2025 года Государственный военно-промышленный комитет республики сообщил, что белорусский лазерный комплекс «Шафран» для борьбы с беспилотниками подтвердил эффективность во время испытаний. По данным ведомства, комплекс способен вести разведку воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами с обнаружением БПЛА на дистанции до 4 500 м, мощный лазер обеспечивает поражение дронов на расстоянии до 1 500 м.