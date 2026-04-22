Лукашенко намерен ознакомиться с лазером, сжигающим БПЛА за сотни метров

В среду глава государства посетил Минский аэроклуб ДОСААФ, где ему продемонстрировали возможности современных дронов и навыки их операторов. «А вот как нам бороться с беспилотником? ДОСААФ это не может? Нам бы противодействовать им научиться. Я знаю, что 100 процентов быть не может. Вот как его, этот беспилотник, обнаружить? И чем его лучше сбивать — или спаренными пулеметами, или просто с пулемета? Научились беспилотники [средства] РЭБ (радиоэлектронной борьбы — при. ТАСС) обходить», — сказал президент. Соответствующий видеофрагмент опубликовал телеканал ОНТ.