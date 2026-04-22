WSJ: Трамп неохотно допускает возобновление войны с Ираном

Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о временном прекращении огня, однако переговоры не привели к заключению полноценного соглашения. Режим перемирия истёк 21 апреля, но в тот же день был продлён. 22 апреля Трамп допустил возможность возобновления двусторонних переговоров в ближайшие 36−72 часа.