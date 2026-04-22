WSJ: Трамп неохотно допускает возобновление войны с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп неохотно относится к идее возобновления войны с Ираном, однако не исключает такой вариант развития событий. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По информации журналистов, глава Белого дома обсуждает с ближайшими советниками возможные дальнейшие шаги в отношении Ирана. Источники газеты утверждают, что Трамп якобы дал Тегерану несколько дней на подготовку предложений по мирному урегулированию.
При этом Белый дом официально заявил, что никаких конкретных сроков для продления перемирия президент не устанавливал.
Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о временном прекращении огня, однако переговоры не привели к заключению полноценного соглашения. Режим перемирия истёк 21 апреля, но в тот же день был продлён. 22 апреля Трамп допустил возможность возобновления двусторонних переговоров в ближайшие 36−72 часа.