WSJ: Трамп неохотно допускает возобновление войны с Ираном

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп неохотно относится к идее возобновления войны с Ираном, однако не исключает такой вариант развития событий. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По информации журналистов, глава Белого дома обсуждает с ближайшими советниками возможные дальнейшие шаги в отношении Ирана. Источники газеты утверждают, что Трамп якобы дал Тегерану несколько дней на подготовку предложений по мирному урегулированию.

При этом Белый дом официально заявил, что никаких конкретных сроков для продления перемирия президент не устанавливал.

Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о временном прекращении огня, однако переговоры не привели к заключению полноценного соглашения. Режим перемирия истёк 21 апреля, но в тот же день был продлён. 22 апреля Трамп допустил возможность возобновления двусторонних переговоров в ближайшие 36−72 часа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше