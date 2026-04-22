Агент Батракова: скауты ПСЖ были на игре «Локомотив» — «Зенит»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил, что игру 26-го тура РПЛ с «Зенитом» посетили скауты «Пари Сен-Жермен».
«На матчах “Локомотива” присутствовали скауты ПСЖ. Они были на игре сегодня», — цитирует агента «СЭ».
Стоит отметить, что 20-летний игрок провёл на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями, получив лишь жёлтую карточку.
Ранее сообщалось, что Максим Глушенков пропустит матч «Зенита» с «Ахматом» из-за перебора жёлтых карточек.