Лукашенко рассказал о разработке белорусского лазера для сжигания дронов

Президент Белоруссии заявил, что борьба с дронами актуальна для всех государств.

Источник: Комсомольская правда

В Белоруссии разработали лазерную установку, способную уничтожать дроны на расстоянии до двух километров. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — сказал белорусский лидер во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ.

Лукашенко добавил, что проблема борьбы с дронами сегодня актуальна для всех государств. В частности, остаются открытыми вопросы их обнаружения и выбора оптимальных средств уничтожения.

Президент Белоруссии уточнил, что современные беспилотники уже научились обходить системы радиоэлектронной борьбы.

Ранее KP.RU сообщал, что в России разработали противодроновую сеть под названием «Дарвин-Z». Ее ключевой особенностью является уникальная структура ячеек, выполненных в форме буквы Z. При подрыве беспилотника полотно не разрушается полностью.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
