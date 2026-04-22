Лукашенко рассказал о разработке белорусского лазера для сжигания дронов

В Белоруссии разработали лазерную установку, способную уничтожать дроны на расстоянии до двух километров. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — сказал белорусский лидер во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ.
Лукашенко добавил, что проблема борьбы с дронами сегодня актуальна для всех государств. В частности, остаются открытыми вопросы их обнаружения и выбора оптимальных средств уничтожения.
Президент Белоруссии уточнил, что современные беспилотники уже научились обходить системы радиоэлектронной борьбы.
Ранее KP.RU сообщал, что в России разработали противодроновую сеть под названием «Дарвин-Z». Ее ключевой особенностью является уникальная структура ячеек, выполненных в форме буквы Z. При подрыве беспилотника полотно не разрушается полностью.