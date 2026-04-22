Глава ГРУ сообщил о «заморозке» переговоров России, США и Украины

Переговорный трек между Россией, США и Украиной пока заморожен, заявил ИС «Вести» начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.

Источник: РБК

Переговорный трек между Россией, США и Украиной пока заморожен, заявил ИС «Вести» начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков.

«Пока ничего, [трек] заморожен», — сказал он.

Переговоры России и Украины при посредничестве США были приостановлены на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Кремль ранее связал паузу в процессе урегулирования конфликта изменением приоритета американских переговорщиков. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с США. О том, что посредничество США в переговорах между Россией и Украиной застопорилось из-за конфликта на Ближнем Востоке, также писала Financial Times.

В марте, говоря о переговорах, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопреки возникнувшей паузе спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.

