Миршаймер: в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран

В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Об этом он сказал в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.

Миршаймер отметил, что Вашингтону «просто нужно положить конец этой войне как можно скорее».

«Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует», — сказал он.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам.

Сам президент США заявлял, что будет продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока исламская республика не представит своё предложение по урегулированию или обсуждения не будут завершены.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
