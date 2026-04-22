Миршаймер: в случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран

В случае продолжения эскалации на Ближнем Востоке победу одержит Иран, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Об этом он сказал в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
Миршаймер отметил, что Вашингтону «просто нужно положить конец этой войне как можно скорее».
«Если двигаться вверх по лестнице эскалации, то победу одержат иранцы, а не американцы. Таким образом, военного варианта просто не существует», — сказал он.
Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп дал Ирану пять дней на возвращение к переговорам.
Сам президент США заявлял, что будет продлевать режим прекращения огня до тех пор, пока исламская республика не представит своё предложение по урегулированию или обсуждения не будут завершены.