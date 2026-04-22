Американский стратегический БПЛА провел многочасовую разведку в районе Ормуза

22 апреля стратегический БПЛА радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США провел восьмичасовой полет в районе Ормузского пролива, утверждает авиационный сайт, публикующий его маршрут.

Беспилотный аппарат, как следует из публикации, пролетел вдоль иранского побережья, после чего совершил восемь пролетов в районе Ормузского пролива и вернулся.

Высота полета составила около 14 километров.

Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.

7 апреля Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Иран согласились объявить двухнедельное перемирие в ходе вооруженного конфликта.

Читайте материал «Белый дом прокомментировал сроки режима прекращения огня в ходе конфликта».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше