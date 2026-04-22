Чавес извинился перед фотографом, в которого сильно попал мячом

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес извинился перед фотографом, в которого попал мячом во время матча 26-го тура РПЛ с «Рубином».

Как сообщила пресс-служба клуба, в знак извинений игрок подарил пострадавшему свою футболку.

Встреча в Москве завершилась со счётом 0:1. После удара Чавеса мяч попал в фотографа за воротами, тот упал и потерял сознание на несколько минут. После этого ему потребовалась помощь медицинских работников.

