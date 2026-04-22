Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручил государственные награды Кремлёву, Яну и Гассиеву

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды главе Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлёву и другим спортсменам.

Церемония состоялась в среду в Екатерининском зале Кремля.

Президент также наградил действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна и регулярного чемпиона WBA в тяжёлом весе Мурата Гассиева.

Кремлёв и трёхкратный чемпион мира по боксу Муслим Гаджимагомедов удостоены ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — боксёры Нуне Асатрян, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Мурат Гассиев, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков, бойцы UFC Шарабутдин Атаев и Пётр Ян, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о положении России в международном спорте.