Дивеев — о судействе в матче с «Локо»: не знаю, что я им сделал и где насолил

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом».

Встреча завершилась со счётом 0:0.

В компенсированное время Алексей Сухой назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой Дивеева. При этом форвард Николай Комличенко не реализовал одиннадцатиметровый удар.

«Я не знаю, что я им сделал и где насолил. Я не коснулся мяча. Если бы даже коснулся, мне интересны трактовки. Поговорил с судьёй после матча. Он говорит, что я посмотрю повтор и увижу касание. Но я говорю, что я не касался», — цитирует Дивеева «СЭ».

Ранее сообщалось, что Максим Глушенков пропустит матч «Зенита» с «Ахматом» из-за перебора жёлтых карточек.