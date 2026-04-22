Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в эфире шоу Рика Санчеса на RT рассказал о «традиции» Вооружённых сил Украины.
«У украинской армии есть традиция — засунуть голову в петлю и не вынимать её, даже когда есть шанс», — сказал он, комментируя попытки Украины оборонять «последние города-крепости».
Экс-офицер отметил, что ВСУ остаются в Красном Лимане, Славянске и Краматорске, так как там есть часть укреплений, которые украинские войска «создавали последние 12 лет, заливая тонны бетона и оборудуя огневые позиции».
«И они остаются там, пока их не отрежут и не уничтожат», — добавил Крапивник.
Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска активно продвигаются в направлении Славянска и Краматорска.
Он подчеркнул, что российские бойцы продолжают бои за освобождение Красного Лимана, который уже на 70% находится под контролем военных армии России.