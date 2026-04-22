Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армения заявила, что не станет плацдармом для антироссийских настроений

Замглавы МИД республики Ваан Костанян высказался об этом в преддверии саммита Европейского политического сообщества.

ЕРЕВАН, 22 апреля. /ТАСС/. Армения не собирается становиться плацдармом для антироссийских настроений. Об этом заявил замглавы МИД республики Ваан Костанян.

Ереван развивает сотрудничество по разным направлениям, заверил замминистра, отвечая в интервью Общественному телевидению Армении на вопрос, будет ли саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении 4 мая интерпретирован как антироссийский. «Мы не планируем становиться антироссийским плацдармом. Этого нет в нашей повестке», — сказал замглавы МИД. По его словам, Армения в этом случае является принимающей стороной, которая обязана провести форум на надлежащем уровне.

Как признал дипломат, проведение саммита в Ереване — политическое решение, над реализацией которого армянская сторона работала 2−3 года. Он назвал предоставление Армении права принять встречу отражением динамики развития отношений республики с ЕС.

Саммит Европейского политического сообщества.

Впервые об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочего визита в Ереван 20−21 мая 2025 года. Глава МИД РФ тогда заявил, что Москва уже дала оценку подобной идее и надеется, что она будет «понятна и воспринята с уважением», так же как Россия с уважением воспринимает действия партнеров, союзников в рамках СНГ и ОДКБ.

Первый саммит ЕПС прошел в октябре 2022 года в Праге при участии 44 стран. Этот формат изначально создавался Брюсселем как инструмент противодействия России.

Депутаты парламента Армении 26 марта в ходе окончательного чтения приняли закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Премьер-министр Никол Пашинян отмечал, что это не будет означать автоматического запуска процесса присоединения Еревана к сообществу, поскольку этот вопрос требует вынесения на референдум. Глава МИД Арарат Мирзоян пояснял, что законопроект был общественной инициативой, набравшей необходимое число подписей.

Как заявлял вице-премьер РФ Алексей Оверчук, Россия рассматривает эти действия как начало выхода республики из Евразийского экономического союза. По его словам, вступление в ЕС несовместимо с членством страны в ЕАЭС.

