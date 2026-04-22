Глейхенгауз: ISU не отказывал в совместном показательном номере Петросян и Гуменника на ОИ-2026

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал об идее сделать совместный номер для фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника.
С совместным показательным номером «Нас бьют — мы летаем» одиночники выступили в рамках шоу «Чемпионы на льду».
«Идея пришла, когда раздули эту историю на Олимпиаде. Никакого номера не планировалось. Всё это пошло от интервью, где Аделия сказала, что хотела бы, чтобы Петя выступил тоже. Но в итоге из этого сделали целые какие‑то отказы от ISU, чего не было абсолютно», — цитирует Глейхенгауза «Матч ТВ».
Во время Олимпийских игр — 2026 появилась новость о том, что ISU не разрешил Петросян выступить вместе с Гуменником на показательных выступлениях, потому что изначально было приглашение только у Аделии.
