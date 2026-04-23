Минпром Ростовской области: место размещения Южной АЭС ещё не определено

Точное место размещения Южной атомной электростанции окончательно не определено, заявили в Министерстве промышленности и энергетики Ростовской области.
«Конкретное место размещения станции — в Краснодарском крае или Ростовской области — пока не определено», — передаёт РБК со ссылкой на ведомство.
При этом отмечается, что генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года строительство двухблочной Южной АЭС установленной мощностью 2400 МВт запланировано.
В прошлом году стало известно, что «Росатом» начинает разработку плавучих АЭС для южных регионов.
В конце марта сообщалось, что в Ростовской области выбрали предварительную площадку для строительства Южной АЭС — речь идёт о территории рядом с Новочеркасском.