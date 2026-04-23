Ефрейтор Змановский эвакуировал 35 единиц трофейной техники в зоне СВО

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ефрейтор ВС России Сергей Змановский эвакуировал около 35 единиц поврежденной и трофейной техники противника в зоне СВО, при этом в ходе одной из миссий он лично уничтожил четыре беспилотника противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В одном из своих рейсов, отправляясь на эвакуацию подбитой трофейной техники, ефрейтор Змановский столкнулся с несколькими вражескими FPV-дронами. Оценив ситуацию, он немедленно предупредил всю группу об опасности, затем из гладкоствольного ружья уничтожил четыре дрона противника. За время выполнения задач в составе группы ефрейтор Сергей Змановский эвакуировал около 35 единиц поврежденной и трофейной техники, демонстрируя мужество и высокий профессионализм», — сообщили в ведомстве.
В министерстве также рассказали о сержанте Игоре Ченчубаеве, который, будучи контуженным, сумел направить разведывательный беспилотник к позициям ВСУ и вскрыть местоположение минометного расчета.
«Несколько разрывов накрыли участок, где находились разведчики, в результате чего сержант Ченчубаев получил контузию. Осознав, что противник продолжает вести огонь по его подразделению и создает серьезную угрозу продвижению наших штурмовых групп, сержант Ченчубаев выявил направление расположения миномета и, используя боевой опыт, направил туда свой БПЛА. В ходе воздушной разведки он обнаружил минометный расчет противника, который после завершения обстрела спешно маскировал свои позиции и пытался укрыться за строением. Доложив командованию о местоположении противника, сержант Ченчубаев обеспечил нанесение артиллерийского удара, в результате которого вражеский расчет был уничтожен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря бдительности и профессионализму Ченчубаева миномет удалось своевременно уничтожить и продолжить наступление.