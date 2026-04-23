Слуцкий призвал направлять 25% доходов от транспортного налога в местные бюджеты

Лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил установить единый норматив зачисления налоговых доходов от транспортного налога в объёме 25% в местные бюджеты. Копия обращения на имя министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова есть в распоряжении RT.

«Проблема с дорогами, особенно на селе, очень давняя. Но не всегда причина того, что их не чинят, — халатность чиновников или бюрократические проволочки, зачастую на эту статью в местных бюджетах просто нет денег. Из-за этого страдают наши люди — становится невозможно добраться до больницы, школы, почты», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что от качественного состояния дорог местного значения, особенно в сельских поселениях, напрямую зависит не только устойчивость транспортной связи с региональными центрами, но и доступ граждан к медицинской помощи и иным социальным услугам.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что в регионах России уже имеется положительная практика зачисления доходов от транспортного налога в местные бюджеты: например, в Ростовской области установлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в объёме 100% в бюджеты муниципальных образований.

«Реализация данного предложения позволит снизить нагрузку на местные бюджеты, повысить качество и своевременность выполнения работ на дорогах местного значения, а также уровень транспортной доступности сельских поселений и безопасности проживающих там граждан», — отмечается в обращении.

Ранее Слуцкий предложил ввести ответственность за навязчивое преследование.

