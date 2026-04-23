Безумная развязка: «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ, Адамов отразил пенальти на 99-й минуте

Противостояние «Локомотива» и «Зенита» имело статус не только центрального матча 26-го тура РПЛ, но и одного из ключевых в чемпионской гонке. И если москвичи претендуют на титул разве что математически, то петербужцы на выходных подкараулили ошибку «Краснодара» и впервые в этом сезоне возглавили турнирную таблицу. Победа в столице могла не просто закрепить шаткое лидерство, но и позволить подопечным Сергея Семака уйти в отрыв в случае ещё одной осечки конкурента.