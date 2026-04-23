Безумная развязка: «Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ, Адамов отразил пенальти на 99-й минуте

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в 26-м туре РПЛ. В первом тайме команды действовали на встречных курсах, но не воспользовались своими моментами. После перерыва москвичи владели преимуществом и были близки к тому, чтобы открыть счёт. Развязка наступила в компенсированное время, когда судья, посмотрев повтор, назначил спорный пенальти в ворота петербуржцев за игру рукой у Игоря Дивеева. Однако Денис Адамов парировал удар Николая Комличенко с точки. А завершилось противостояние массовой потасовкой.
Противостояние «Локомотива» и «Зенита» имело статус не только центрального матча 26-го тура РПЛ, но и одного из ключевых в чемпионской гонке. И если москвичи претендуют на титул разве что математически, то петербужцы на выходных подкараулили ошибку «Краснодара» и впервые в этом сезоне возглавили турнирную таблицу. Победа в столице могла не просто закрепить шаткое лидерство, но и позволить подопечным Сергея Семака уйти в отрыв в случае ещё одной осечки конкурента.
Окрылённые первым местом санкт-петербуржцы были фаворитами даже несмотря на то, что за последние восемь лет лишь однажды увозили три очка с «РЖД Арены»: в 2023-м, когда единственный гол железнодорожников забил нынешний лучший бомбардир и ассистент сине-бело-голубых Максим Глушенков.
В пользу гостей и стабильность весной — 16 набранных очков против 11, и более глубокая скамейка: после поражения от «Спартака» (1:2) в начале апреля Михаил Галактионов назвал Данила Пруцева, Алексея Батракова и Артёма Карпукаса безальтернативными футболистами. К тому же с последним, равно как и с основным центрфорвардом Дмитрием Воробьёвым, «Локомотив» пока не договорился о продлении контракта, что добавляло дополнительную психологическую нагрузку на коллектив.
Тем не менее все четверо вышли с первых минут, равно как и остальные футболисты, которых Галактионов бросил в бой против «Оренбурга» (1:0) в субботу. Впрочем, изменения в заявке всё же были: впервые за полтора месяца в ней оказался Сергей Пиняев, который травмировался в кубковой игре с «Арсеналом» (1:2), а также отбывший дисквалификацию Николай Комличенко.
Семак, в свою очередь, ограничился одним изменением: вместо Джона Джона на левом фланге выпустил Педро.
«Из-за травмы он немного потерял игровой тонус, но футболист для нас важный. Набирает форму и в играх, и на тренировках, уже смотрится посвежее. Чувствуется, что он близок к тому состоянию, которое позволит выступать на привычном уровне», — говорил перед матчем специалист.
Однако главным героем дебюта игры стал другой хорошо знакомый Семаку футболист — Зелимхан Бакаев. Сначала полузащитник красно-зелёных сам себе создал момент, проверив Дениса Адамова после смещения из центра во фланг, а затем едва не разогнал контратаку, которую остановил Дуглас Сантос ценой жёлтой карточки.
Опасность у ворот гостей возникла и на первом угловом: Батраков навесил на ближнюю штангу, где оставшийся без опеки Воробьёв сбрасывал на дальний угол, и едва не открыл счёт в матче — недаром до начала игры Галактионов намекал, что искать моменты «Локомотив» будет при каждом стандарте.
Ответом лидера чемпионата стала вездесущность Глушенкова. Вингер перемещался по всей трети поля соперника, дважды выводил на ударную позицию Вендела и был успешен в дриблинге. Однако по-настоящему голевых эпизодов у сине-бело-голубых не было. Несмотря на открытый рисунок игры в начале тайма, хозяева перекрывали свободные зоны и вынуждали «Зенит» регулярно начинать атаки забросами на Александра Соболева, который проиграл большинство верховых дуэлей Сезару Монтесу.
Ближе к перерыву команды заметно устали от игры на высоких скоростях и отдали предпочтение позиционному владению. Вдобавок выросло и число фолов: за десять минут арбитр показал сразу три жёлтые карточки.
Первые перестановки в матче были продиктованы как раз горчичниками: вместо Александра Руденко на поле вышел Даниил Чевардин, Семак заменил Дугласа Сантоса и Глушенкова на Романа Вегу и Александра Мостового. Ещё одной неожиданной заменой «Зенита» стало появление на последние полчаса Джона Дурана.
Впрочем, новых идей в нападении колумбиец не добавил — за тайм «Зенит» не нанёс ни одного удара в створ. Напротив, ближе к голу был «Локомотив» и дважды создавал остроту с угловых: Карпукас воспользовался суматохой защитников, но мяч после удара головой пролетел выше перекладины, а выстрел свежего Комличенко с ближней дистанции отразил Адамов.
Заключительный отрезок игры и вовсе создал ощущение, что за чемпионство с «Краснодаром» борются именно хозяева. Однако атакам обеих команд не хватало ни сил, ни последнего паса: план петербуржцев на финальный штурм не сработал благодаря дисциплинированности обороны железнодорожников, которые, в свою очередь, не прибавили в креативности даже после выхода Пиняева.
Впрочем, развязка матча получилась неожиданной. Уже в компенсированное время Комличенко и Дивеев вступили в борьбу в штрафной площади гостей: находившийся спиной к воротам форвард выполнил скидку, и мяч едва задел пальцы защитника. Незначительное касание вынудило Алексея Сухого обратиться к VAR. После видеопросмотра он изменил решение и указал на точку, что вызвало немало споров, из-за чего пришлось даже показать красную карточку в сторону скамейки «Зенита».
Исполнять пенальти вызвался сам нападающий, но Адамов разгадал задумку и потащил мяч из правого нижнего угла на 99-й минуте.
Однако и на этом матч не закончился. «Локомотиву» хватило времени на ещё одну атаку, которая могла закончиться ещё одним 11-метровым: Вега заблокировал навес Пруцева, и мяч после попадания в ногу отскочил в локоть. Второй шанс на гол Сухой не дал, после чего разозлённый полузащитник хозяев пошёл в стык с аргентинцем и едва не спровоцировал массовую драку. Однако усилиями сотрудников обоих клубов и резервных судей эмоции улеглись, а счёт так и остался неизменным. Теперь воспользоваться осечкой конкурента может уже «Краснодар».