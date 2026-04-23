В России могут закрыться магазины одежды Gate 31

Петербургский бренд одежды Gate 31 на фоне финансовых трудностей находится на грани закрытия, сообщил основатель компании Денис Шевченко.
Так, по итогам первого квартала 2026 года компания понесла совокупный убыток в размере 31 млн рублей. По словам Шевченко, проект столкнулся с трудностями из-за того, что Gate 31 не закрывал магазины и не сокращал штат.
«В том году “Гейту” исполнилось десять лет. Я не захотел праздновать из-за экономической и общей ситуации в стране, думал, в 2026-м всё наладится. Хотелось бы провести вместе и следующие десять лет, но как Бог даст, я не знаю», — обратился он к клиентам в соцсетях.
По открытым данным, сейчас у компании 16 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что ретейлер Zolla закрыл 35 магазинов в 2025 году из-за снижения выручки.
Кроме того, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева рассказала, что в России могут закрыться Zenden, Modis и Gloria Jeans.