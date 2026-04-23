МИД: Россия готова рассмотреть возможность новых поставок нефти на Кубу

Ситуация на Кубе резко ухудшилась в конце января 2026 года после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. В марте национальная электроэнергетическая сеть трижды выходила из строя, в последний раз 21 марта, из-за чего на всей территории страны долгие периоды времени не бывает света. На Кубе наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива. Несколько иностранных авиакомпаний объявили о приостановке полетных программ в республику из-за отсутствия в ее аэропортах авиационного керосина, необходимого для дозаправки самолетов.