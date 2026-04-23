МИД: Россия готова рассмотреть возможность новых поставок нефти на Кубу

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин добавил, что Москва может рассмотреть и другие меры поддержки республики.

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия при необходимости готова рассмотреть возможность новых поставок нефти на Кубу, а также оказания других мер поддержки. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Если будет необходимость, мы будем готовы рассмотреть еще поставки [нефти] или другие меры поддержки», — сказал он, при это отметив, что поставки нефти на Кубу сопряжены с множеством ограничений.

Панкин также отметил, что Россия уважает Кубу за ее стойкость. «Это страна, которую мы по-настоящему уважаем за ее стойкость и способность жить в условиях санкций и эмбарго уже так много лет, — сказал он. — Определенно, у нас есть план сотрудничества и оказания помощи Кубе».

Ситуация на Кубе резко ухудшилась в конце января 2026 года после того, как администрация США объявила о мерах, направленных на полную блокаду поставок топлива на остров. В марте национальная электроэнергетическая сеть трижды выходила из строя, в последний раз 21 марта, из-за чего на всей территории страны долгие периоды времени не бывает света. На Кубе наблюдается острый дефицит бензина и дизельного топлива. Несколько иностранных авиакомпаний объявили о приостановке полетных программ в республику из-за отсутствия в ее аэропортах авиационного керосина, необходимого для дозаправки самолетов.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше