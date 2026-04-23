Армения и Франция в мае подпишут документ о стратегическом партнерстве

Армения и Франция заключат соглашение о стратегическом партнерстве во время визита в Ереван французского президента Эмманюэля Макрон, сообщил замглавы МИД республики Ваан Костанян в интервью общественному телевидению Армении. Двухдневная поездка намечена на 4 мая.

Во время визита господина Макрона запланированы встречи на высшем уровне, в том числе с премьер-министром Николом Пашиняном, а также участие в саммите Европейского политического сообщества, отмечает Armenia.news.

По словам господина Костаняна, будут также подписаны другие документы — в том числе по сотрудничеству в военно-технической сфере. Министр по европейским делам Франции Бенджамин Хаддад называл сотрудничество с Арменией в оборонной сфере одним из приоритетных направлений для господина Макрона.

