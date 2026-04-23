На Кипре стартует саммит ЕС

Двухдневный саммит начнется с рабочего ужина лидеров стран ЕС в морской бухте курорта Айя-Напа. В целях безопасности Объединенный поисково-спасательный центр (JRCC), базирующийся в Ларнаке, распространил навигационное сообщение, устанавливающее запрещенную для судоходства зону вокруг пристани Айя-Напы с 16:00 до 23:00 в четверг.
В пятницу форум продолжит свою работу, переместившись из Айя-Напы в Никосию. После завершения к лидерам членов ЕС присоединятся главы государств и правительств нескольких ближневосточных стран. Создание благоприятных условий для политического и экономического сближения Евросоюза с Ближним Востоком является одной из главных задач кипрского председательства в Совете ЕС.
Визиты президентов и призыв Христодулидиса.
Форуму будут предшествовать визиты президентов Литвы и Франции Гитанаса Науседы и Эмманюэля Макрона, которых примет в Никосии их кипрский коллега Никос Христодулидис. Последний в X призвал других участников саммита приступить к разработке скоординированной системы реагирования на угрозы безопасности союза и начать подготовку плана действий на случай гипотетического нападения извне на одно из государств сообщества.
Во вторник официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Константинос Летимпиотис заявил, что в контексте удара БПЛА по расположенной на Кипре британской военной базе Акротири в начале марта «Никосия придает особое значение институциональному и практическому укреплению положения ЕС о взаимной помощи в соответствии с пунктом 7 статьи 42 [Договора о Европейском союзе]». Этот пункт обязывает членов Евросоюза оказывать помощь и содействие партнерской стране, ставшей жертвой вооруженной агрессии.
По утверждению газеты Cyprus Mail, замечания Христодулидиса отражают обеспокоенность малых государств сообщества по поводу того, как упомянутое выше положение будет работать на практике, особенно в зонах повышенной геополитической неопределенности. Издание не знает, включен ли данный вопрос в повестку дня саммита ЕС, однако сообщает со ссылкой на официальных лиц, что в Брюсселе растет понимание необходимости перехода от общих обязательств к конкретному планированию действий.