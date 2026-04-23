Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: новое правительство Венесуэлы не дискриминирует Россию

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин отметил, что Москва полностью признает и уважает власти республики.

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Новое правительство Венесуэлы не дискриминирует Россию, Москва в свою очередь полностью признает и уважает власти боливарианской республики. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Я бы не сказал, что у нас все по-старому, но по меньшей мере мы не подвергаемся дискриминации со стороны нового правительства, которое мы полностью признаем и уважаем», — сказал он.

3 января в Вашингтоне сообщили о проведении военной операции в Каракасе, во время которой американскими военными были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с женой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента. Американская администрация утверждала, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше