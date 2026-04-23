Офицер «Центра» рассказал о подвиге подчиненного

Боец «Неудержимых» в одиночку взял в плен двух солдат ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 23 апр — РИА Новости. Боец «Неудержимых» в одиночку зашел в опорный пункт противника и взял в плен двух солдат ВСУ, после чего успешно отразил три контратаки, рассказал РИА Новости офицер российской группировки войск «Центр» Айшет Дуктуг-Бора.

«Хотелось бы отметить, как я считаю, подвиг моего подчиненного с позывным “Телец”. Он обнаружил опорный пункт противника, в котором находилось двое солдат ВСУ. Он один взял их в плен», — сообщил офицер.

По его словам, боец провел допрос пленных и передал информацию, интересующую командование.

«В дальнейшем он в одиночку отразил три наката противника. Накаты осуществлялись группами по два-три человека. В общей сложности он уничтожил девять солдат противника за три-четыре дня», — уточнил офицер.

Он добавил, что на данный момент этот боец находится в госпитале, где проходит восстановление после перенесенной контузии.