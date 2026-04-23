В Махачкале кровля дома, где тушат пожар, полностью охвачена огнем

В Махачкале потушили пожар в многоквартирном доме.

МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Кровля многоквартирного жилого дома в Махачкале, где тушат пожар на 600 «квадратах», полностью охвачена огнем, сообщается в канале ГУ МЧС России по Дагестану на платформе «Макс».

Ранее в ведомстве сообщали, что в среду вечером в многоквартирном жилом доме по улице Северо-Осетинская в Махачкале загорелась кровля мансардного этажа. Эвакуированы окало 75 человек, предварительно, пострадавших нет.

«По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 квадратных метров. Огнем полностью охвачена кровля дома», — говорится в сообщении.