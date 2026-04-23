Италия может направить в Ормузский пролив четыре корабля для разминирования

РИМ, 23 апр — РИА Новости. Италия подготовила для отправки в Ормузский пролив четыре корабля для возможной миссии по его разминированию, сообщил начальник Главного штаба ВМС страны адмирал Джузеппе Берутти Берготто.

«Предложенный начальником Главного штаба вооруженных сил план в качестве предосторожности предусматривает создание группы, состоящей из двух тральщиков, единиц эскорта и материально-технического обеспечения, что позволит нам продлить период развертывания. Всего четыре корабля», — заявил он в эфире телеканала Rai1.

По словам адмирала, участие Италии в возможной миссии может быть предусмотрено в составе международной коалиции. «Другие страны также направят тральщики. В Европе это Франция, Англия и объединенная группа Нидерландов и Бельгии», — заявил Берутти Берготто.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства — «Махам-3» и «Махам-7».

Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто допустил участие итальянских судов в миссии по разминированию Ормузского пролива, уточнив, что тральщики могут достичь его вод за 20−25 дней.

