Италия может направить в Ормузский пролив четыре корабля для разминирования

РИМ, 23 апр — РИА Новости. Италия подготовила для отправки в Ормузский пролив четыре корабля для возможной миссии по его разминированию, сообщил начальник Главного штаба ВМС страны адмирал Джузеппе Берутти Берготто.
«Предложенный начальником Главного штаба вооруженных сил план в качестве предосторожности предусматривает создание группы, состоящей из двух тральщиков, единиц эскорта и материально-технического обеспечения, что позволит нам продлить период развертывания. Всего четыре корабля», — заявил он в эфире телеканала Rai1.
По словам адмирала, участие Италии в возможной миссии может быть предусмотрено в составе международной коалиции. «Другие страны также направят тральщики. В Европе это Франция, Англия и объединенная группа Нидерландов и Бельгии», — заявил Берутти Берготто.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто допустил участие итальянских судов в миссии по разминированию Ормузского пролива, уточнив, что тральщики могут достичь его вод за 20−25 дней.