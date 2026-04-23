Посол Парамонов: частые дипломатические контакты могли бы предотвратить скандалы

Регулярные дипломатические контакты между Италией и Россией могли бы способствовать предотвращению недопонимания и скандалов, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов.
Такое мнение он выразил после визита в Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии, куда его вызвали после высказываний телеведущего Владимира Соловьёва о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
«Мне показалось, что мои собеседники согласились с тем, что регулярные контакты, а не “чрезвычайные”, как в данном случае, могут помочь предотвратить недоразумения и разногласия», — отметил дипломат.
Парамонов добавил, что слова Соловьёва были вырваны из контекста, при этом подчеркнул, что даже на нынешнем сложном этапе наших двусторонних отношений обеим сторонам было бы целесообразно сдерживать эмоции и проявлять терпение.
«Наконец, чтобы избежать критических моментов, вместо того, чтобы делать выводы и выдвигать намеренно сфабрикованные обвинения, важно более чётко различать субъективные оценки и мнения отдельных граждан…» — заключил посол.
Ранее глава итальянского МИД вице-премьер Антонио Таяни вызвал Парамонова из-за высказываний российского телеведущего Владимира Соловьёва о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
Позже Мелони ответила на выпад Соловьёва и заявила, что Италия не изменит курс.