В Севастополе ПВО и мобильные группы отражают атаку ВСУ, сбиты три цели

Военные при помощи систем противовоздушной обороны отражают атаку украинских войск в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Об этом глава города написал в своём официальном Telegram-канале.
В настоящий момент в городе ведётся активная работа по перехвату вражеских БПЛА.
Развожаев пояснил, что, по предварительным данным, в районе Северной стороны и Инкермана удалось сбить три воздушные цели. По его словам, местная спасательная служба сообщает об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — подчеркнул губернатор.
Ранее на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.