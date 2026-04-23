В Севастополе ПВО и мобильные группы отражают атаку ВСУ, сбиты три цели

Военные при помощи систем противовоздушной обороны отражают атаку украинских войск в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Об этом глава города написал в своём официальном Telegram-канале.

В настоящий момент в городе ведётся активная работа по перехвату вражеских БПЛА.

Развожаев пояснил, что, по предварительным данным, в районе Северной стороны и Инкермана удалось сбить три воздушные цели. По его словам, местная спасательная служба сообщает об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — подчеркнул губернатор.

Ранее на территории Севастополя была объявлена воздушная тревога.

