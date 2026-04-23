Песков назвал удар ВСУ по Сызрани террористическим проявлением киевского режима

Атаки на гражданские объекты России демонстрируют террористическую сущность киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя удары ВСУ по Сызране.
«Удары по мирным объектам, по объектам гражданской инфраструктуры. Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.
Песков добавил, что выполнение задач специальной военной операции должно обеспечить защиту России от «террористических проявлений» со стороны Киева.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим 11 беспилотниками атаковал Сызрань. Все дроны сдетонировали. В результате были повреждены два многоквартирных дома, произошло обрушение подъезда одного из них. Из-за атаки ВСУ погибили женщина и ребенок. Также пострадали 12 человек.