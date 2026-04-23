МИД пока не готов отменить запрет на поездки на Ближний Восток

«МИД на данный момент продолжает оценку ситуации, которая остается нестабильной в регионе Персидского залива. Все наши зрители и слушатели сами знают из средств массовой информации, что положение там до сих пор является достаточно обостренным и не исключены рецидивы боевых действий. Соответственно, заботясь о безопасности российских граждан, МИД по-прежнему не рекомендует поездки в эти страны, а советует дождаться полной нормализации с тем, чтобы не было никаких угроз для безопасности наших граждан», — сказал Борисенко.