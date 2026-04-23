Ливанская журналистка Амаль Халиль погибла в результате израильского авиаудара. Тело обнаружили под завалами дома в Аль-Тири на юге страны.
Там она укрывалась вместе с другой журналисткой — Зейнаб Фарадж, которую нашли раненной и доставили в больницу.
«Нападения на журналистов — это чудовищное преступление и вопиющее нарушение международного гуманитарного права, о котором мы не будем молчать. Мы вновь обращаемся к миру и международным организациям с призывом поддержать нас», — прокомментировал трагедию министр информации Ливана Пол Моркос.
Ранее сообщалось, что израильская армия открыла огонь по автомобилю Красного Креста, на котором перевозили Фарадж.
ЦАХАЛ атакует юг Ливана, несмотря на десятидневное перемирие.
21 апреля сообщалось, что спецборт МЧС доставил из Бейрута в Домодедово более 70 россиян.