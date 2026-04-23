МИД РФ: Россия всегда исходит из худшего сценария по санкциям США

Замглавы министерства иностранных дел Александр Панкин таким образом прокомментировал приостановку Вашингтоном рестрикций против российской нефти.

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия всегда исходит из худшего сценария в том, что касается санкций США. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, комментируя возможность нового продления Вашингтоном приостановки американских санкций против российской нефти.

«Мы всегда ждем, что ничего хорошего не будет. Если происходит что-то хорошее, то спасибо», — сказал он.

«Мы задаемся вопросом — почему это происходит? Мы настолько привлекательны и необходимы на рынке, или имеются иные соображения? И то, и то: мы являемся необходимой частью рынка, кроме того, наше исключение повлечет за собой последствия для американской энергетики, для американских клиентов», — добавил Панкин.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше