МИД РФ: Россия всегда исходит из худшего сценария по санкциям США

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Россия всегда исходит из худшего сценария в том, что касается санкций США. Об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, комментируя возможность нового продления Вашингтоном приостановки американских санкций против российской нефти.
«Мы всегда ждем, что ничего хорошего не будет. Если происходит что-то хорошее, то спасибо», — сказал он.
«Мы задаемся вопросом — почему это происходит? Мы настолько привлекательны и необходимы на рынке, или имеются иные соображения? И то, и то: мы являемся необходимой частью рынка, кроме того, наше исключение повлечет за собой последствия для американской энергетики, для американских клиентов», — добавил Панкин.