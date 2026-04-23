Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: военные США перехватили три танкера Ирана

Американские военные задержали три иранских танкера в рамках морской блокады, введённой президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает агентство Reuters.

«Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах», — говорится в статье.

Как следует из материала, одним из задержанных судов стал частично загруженный сырой нефтью супертанкер Deep Sea.

Журналисты пояснили, что у берегов Малайзии также был остановлен танкер Sevin, а возле южного побережья Индии перехвачен полностью загруженный нефтью корабль Dorena.

Ранее в Пентагоне сообщили о перехвате танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских ВС.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше