Reuters: военные США перехватили три танкера Ирана

Американские военные задержали три иранских танкера в рамках морской блокады, введённой президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает агентство Reuters.
«Военные США перехватили как минимум три танкера под иранским флагом в азиатских водах», — говорится в статье.
Как следует из материала, одним из задержанных судов стал частично загруженный сырой нефтью супертанкер Deep Sea.
Журналисты пояснили, что у берегов Малайзии также был остановлен танкер Sevin, а возле южного побережья Индии перехвачен полностью загруженный нефтью корабль Dorena.
Ранее в Пентагоне сообщили о перехвате танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования американских ВС.